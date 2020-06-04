فرانس فوتبول ترشح مهاجمًا مصريًا ضمن ثلاثي أفريقي لأندية أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اختارت صحيفة "فرانس فوتبول"الفرنسية واسعة الانتشار مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبي بين 3 مهاجمين واعدين في الكرة الأفريقية يستحقون اللعب في أوروبا.

وقالت الصحيفة الرصينة: "على خطى ميدو وعمرو زكي من لعبا للزمالك أيضًا، مصطفى محمد في طريقه ليكون نجمًا جديدًا لمصر، فهو مهاجم متكامل يمتلك القوة ويلقب بالبلدوزر على ضفاف النيل، كما أنه حصل على لقب هداف بطولة أفريقيا تحت 23 سنة".

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وتابعت الصحيفة: "استطاع مصطفى محمد قبل توقف الكرة بسبب فيروس "كورونا" أن يسجل 5 أهداف في 13 مباراة، وكان حاسمًا في قيادة الفريق لنصف النهائي الأفريقي".

وأضاف: "هل أصبح اللاعب جاهزًا لبداية مغامرة أوروبية؟ الأمر بات وشيكًا، فقد استقبل الزمالك مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا من إسبانيا، كما أن اسمه متداول في جلاسجو رينجرز، وأيضًا في بلجيكا هناك صراع من أجل التعاقد مع مواطن محمد صلاح".

وأتى مصطفى محمد بجانب كريم لعريبي لاعب النجم الساحلي، وجاكسون موليكا لاعب مازيمبي ليكونوا الثلاثي الهجومي المرشح من جانب الصحيفة للعب في أوروبا.