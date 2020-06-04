"مطالب تعجيزية".. الترجي يزاحم الزمالك على قائد الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخل نادي الترجي الرياضي التونسي، في مفاوضات مع قائد الصفاقسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق "عاصمة الجنوب"، من أجل ضمه لفريق "باب سويقة" بالموسم المقبل.

صحيفة "الشروق" التونسية، قالت إن الترجي يريد الاستفادة من انتهاء عقد المثلوثي مع الصفاقسي من أجل انتدابه في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وكشفت الصحيفة التونسية، أن المثلوثي حدد مطالب للموافقة على الانتقال للترجي، إلا أن هذه المطالب وصفت بـ"التعجيزية" على حد قول الصحيفة.

Advertisements

ويسعى الترجي إلى تدعيم مركز الجانب الأيمن في الصيف المقبل تحسبًا لرحيل أحد من الثنائي سواء سامح الدربالي أو إيهاب المباركي، الأمر الذي جعل إدارة نادي "الدم والذهب" تفاوض أكثر من لاعب سواء المثلوثي أو الدولي الجزائري حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة.

ويعتبر المثلوثي أحد أهداف إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية، حيث ارتبط صاحب الـ27 عامًا بالانتقال للقلعة البيضاء بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية تونسية.

ويُعد المثلوثي من أفضل لاعبي الدوري التونسي خلال الموسم الحالي، حيث شارك لاعب الصفاقسي رفقة فريقه في 17 مباراة ليسجل هدفين مع صناعة ثلاث تمريرات حاسمة.

يذكر أن المثلوثي أعطى أولوية للتجديد مع الصفاقسي بشرط الحصول على مستحقاته القديمة مع تحسين عقده الجديد إلا أن الظروف المالية في النادي التونسي أدى إلى تجميد المفاوضات.