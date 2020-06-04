العودة للوداد أو الاتجاه الخليج.. ماذا ينتظر أوناجم مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الجناح المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك، قد يترك القلعة البيضاء في الصيف المقبل.
وأوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن أوناجم قد يكون ضحية صفقات الزمالك بعد رغبة النادي الأبيض بتدعيم الصفوف بثنائي أجنبي.
وفي حال مغادرة أوناجم الزمالك في الصيف المقبل، فسيكون في انتظاره العودة من جديد لصفوف الوداد البيضاوي المغربي أو الاتجاه للخليج.
وكان صاحب الـ28 عامًا انتقل إلى صفوف الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف الوداد البيضاوي.
وشارك أوناجم في 22 مباراة مع الزمالك حتى الآن حيث استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته أربع تمريرات حاسمة.
ويمتلك الزمالك أربعة لاعبين أجانب في قائمة فريقه وهم الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، والدولي التونسي فرجاني ساسي، وأخيرًا الكونغولي كاسونجو.
الزمالك أيضًا بخلاف الرباعي الأجنبي لديه ثنائي معار لصفوف المقاولون العرب والاتحاد السكندري وهما النيجري معروف يوسف والإيفواري الشاب رزاق سيسيه.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن في أكثر من مناسبة عن اقتراب ناديه من حسم ثلاث صفقات من بينهم ثنائي أجنبي.
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