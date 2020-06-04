وليد عبداللطيف: الأهلي "خلص" على عاشور.. ولو مكانه لاعتزلت بالقميص الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال وليد صلاح عبداللطيف لاعب الزمالك السابق، إنه لو كان مكان حسام عاشور قائد الأهلي لاعتزل بقميص الفريق الأحمر، لافتا إلى أن فكرة انتقاله إلى الزمالك "ستقضى على تاريخه".

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال عبد اللطيف: "عاشور قائد تاريخي للنادي الأهلي، أكثر لاعب تُوج ببطولات، لم يُسمع له صوتا طوال مشواره الكروي".

وأضاف عبداللطيف: "ربما أخطأ عاشور بطريقة غير مقصودة لخوفه على المستقبل، ولكن عرض الأهلي له كان ضخما، كان سيحصل عليه من امتيازات بعد اعتزاله، في الوقت ذاته كان على مجلس إدارة الأهلي أن يكون رحيما باللاعب".

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وتابع لاعب الزمالك السابق: "لا مانع في معاقبة اللاعب لمخالفة التعليمات ولكن كمجلس إدارة (ماخلصش عليه)".

وواصل وليد عبد اللطيف: "لا أعتقد أن ينتقل عاشور إلى الزمالك حتى لا يقضي على تاريخه كاملا، وفي نفس الوقت لا أحبذ تعاقد الزمالك معه لكبر سنه على الرغم أنه سيفيد الفريق لخبراته الكبيرة".

جدير بالذكر أن إدارة النادي الأهلي تراجعت عن عرضها الاستثنائي لعاشور بإقامة مباراة اعتزال، إعداده فنياً أو إداريًا ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلي كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، بجانب تعاقد قناة النادي معه ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.