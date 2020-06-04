اتحاد كلباء الإماراتي يعلن تعاقده مع المصري أحمد لطفي

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء الإماراتية لكرة القدم، التعاقد مع المدافع المصري أحمد لطفي، ليزامل مواطنه أسامة الشال لاعب الوسط صاحب الـ 18 عام. الـ 18 عام. كان النادي قد أعلن عن دعم الفريق بعدد من الصفقات خلال فترة التوقف الحالية، بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب المقيمين بدولة الإمارات.

ويصارع الفريق الإماراتي على الهبوط في ترتيب الدوري الذي يحتل فيه المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

فترة التوقف الحالية، بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب المقيمين بدولة الإمارات.ويصارع الفريق الإماراتي على الهبوط في ترتيب الدوري الذي يحتل فيه المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

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