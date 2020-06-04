الاتحاد الإفريقي يؤجل دورات مدربي كرة القدم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل الدورات التدريبية الخاصة بالبلدان التي حددت عدد من الأسماء المرشحة للحصول على دورات تدريبية خاصة بالاعتماد الرسمي والرخصة.

وأكد عبد المنعم باه الأمين العام للكاف، أن هذا التأجيل جاء لأجل غير مسمى بسبب الوضع الصحي الراهن.

وواصل الأمين العام مشيرا أن الاتحادات المحلية في القارة، تلقت إخطاراً بهذا الأمر.

وأضاف، من الوارد حال عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين الدول، التفكير في الأمر وتحديد مواعيد لاحقة. والرخصة.وأكد عبد المنعم باه الأمين العام للكاف، أن هذا التأجيل جاء لأجل غير مسمى بسبب الوضع الصحي الراهن.وواصل الأمين العام مشيرا أن الاتحادات المحلية في القارة، تلقت إخطاراً بهذا الأمر.وأضاف، من الوارد حال عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين الدول، التفكير في الأمر وتحديد مواعيد لاحقة.

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