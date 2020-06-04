أشرف صبحي يوجه بوضع آلية تنفيذ لإدارة مدينة الشباب والرياضة لحي الأسمرات

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوضع ألية تنفيذ لإدارة مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، حيث تضمن إدارة رياضية وفقا للأساليب الحديثة المتبعة في هذا الشأن، وتقديم خدمات متطورة، تكون جاذبه للأعضاء.
وطالب الوزير خلال ترأسه اليوم للاجتماع الأول لمجلس أمناء مدينة الشباب والرياضة لحي الأسمرات، بعدتشكيله برئاسة اللواء ماجد السرتي بإقامة عدد من الفعاليات والأحداث تناسب الأعضاء والمترددين على المدينة وذلك بعد افتتاحها في احتفالات ثورة ال ٣٠ من يونيو الجاري.
واختتم وزير الرياضة، بأن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتي تقدم أنشطة وبرامج مختلفة، تهدف إلي توسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة.
يذكر أن مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات تضم منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم، بتكلفة تتخطى ال ٢٠٠ مليون جنيه ونفذت بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.
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