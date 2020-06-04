أشرف صبحي يوجه بوضع آلية تنفيذ لإدارة مدينة الشباب والرياضة لحي الأسمرات

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوضع ألية تنفيذ لإدارة مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، حيث تضمن إدارة رياضية وفقا للأساليب الحديثة المتبعة في هذا الشأن، وتقديم خدمات متطورة، تكون جاذبه للأعضاء.

وطالب الوزير خلال ترأسه اليوم للاجتماع الأول لمجلس أمناء مدينة الشباب والرياضة لحي الأسمرات، بعد