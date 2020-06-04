مصطفى محمد ضمن أفضل ثلاثة مواهب صاعدة بإفريقيا وفقًا لـ"فرانس فوتبول"

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة، اختيار ثلاثة لاعبين من القارة الإفريقية وتصنيفهم بأفضل المواهب الصاعدة على مستوى القارة، والمتوقع لهم الاحتراف في أوروبا الفترة المقبلة.
وتواجد اللاعب مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك بجانب موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي، وكريم لعريبي لاعب النجم الساحلي.
وعن مصطفى محمد، قالت المجلة، أن المهاجم الصاعد والملقب بالبلدوزر المصري،
كان مصطفى محمد قد حصل على جائزة أفضل لاعب ببطولة إفريقيا تحت 23 عام، التي أقيمت في مصر مؤخراً.
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