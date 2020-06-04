أكد نادي ميلان الإيطالي اليوم الخميس أن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش يتعافى جيدا من إصابة في الساق.
وأكد النادي في بيان: خضع إبراهيموفيتش لفحصعقب إصابة تعرض لها في الساق اليمنى ويتعافى جيدا وبدون أي مضاعفات ومن المتوقع أن يخضع لفحص جديد في غضون عشرة أيام.
وأنعش اللاعب السويدي البالغ من العمر "38 عاما" حظوظ ميلان منذ الانضمام للنادي الإيطالي لفترة ثانية في يناير لكنه خرج مصابا من التدريب الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان الإيطالي يؤكد تعافي إبراهيموفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.