ميلان الإيطالي يؤكد تعافي إبراهيموفيتش

أكد نادي ميلان الإيطالي اليوم الخميس أن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش يتعافى جيدا من إصابة في الساق.

وأكد النادي في بيان: خضع إبراهيموفيتش لفحص

عقب إصابة تعرض لها في الساق اليمنى ويتعافى جيدا وبدون أي مضاعفات ومن المتوقع أن يخضع لفحص جديد في غضون عشرة أيام.

وأنعش اللاعب السويدي البالغ من العمر "38 عاما" حظوظ ميلان منذ الانضمام للنادي الإيطالي لفترة ثانية في يناير لكنه خرج مصابا من التدريب الشهر الماضي.