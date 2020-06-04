اخبار الرياضه

فرانكفورت جاهزة لإستضافة دوري ابطال أوربا

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

تدرس بقوة مدينة فرانكفورت الالمانية الترشح لاستضافة ما تبقى من مباريات ضمن مسابقة لكرة القدم في حال اعتمد الاتحاد القاري نظام التجمع في مكان واحد.

وأكدت الصحف اليوم الخميس أن مدينة فرانكفورت مهتمة بتنظيم هذه البطولة التي ستنطلق اعتبارا من الدور ربع النهائي

في أغسطس المقبل على الأرجح.

وتملك فرانكفورت ملعب نادي اينتراخت، بالإضافة إلى ملاعب المدن المجاورة وهي ماينتس، سينشايم (هوفنهايم)، دارمشتات، فيسبادن، كايزرسلورتن وكارلسروه وجميع هذه المدن تضم أندية في الدرجتين الأولى أو الثانية.

Advertisements

 

ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي قرار في هذا الشأن حتى الآن وقال ممثل عن الاتحاد القاري ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس": لا نستطيع تأكيد أي شيء نبحث مجموعة من الخيارات لكننا لم نتخذ أي قرار حتى الآن.

وسوف تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 17 يونيو الحالي ويمكن أن تكشف مخططاتها من أجل استكمال مسابقاتها التي توقفت بسبب تفشي فيروس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرانكفورت جاهزة لإستضافة دوري ابطال أوربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا