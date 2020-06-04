فرانكفورت جاهزة لإستضافة دوري ابطال أوربا

تدرس بقوة مدينة فرانكفورت الالمانية الترشح لاستضافة ما تبقى من مباريات ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في حال اعتمد الاتحاد القاري نظام التجمع في مكان واحد.

وأكدت الصحف اليوم الخميس أن مدينة فرانكفورت مهتمة بتنظيم هذه البطولة التي ستنطلق اعتبارا من الدور ربع النهائي

في أغسطس المقبل على الأرجح.

وتملك فرانكفورت ملعب نادي اينتراخت، بالإضافة إلى ملاعب المدن المجاورة وهي ماينتس، سينشايم (هوفنهايم)، دارمشتات، فيسبادن، كايزرسلورتن وكارلسروه وجميع هذه المدن تضم أندية في الدرجتين الأولى أو الثانية.

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ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي قرار في هذا الشأن حتى الآن وقال ممثل عن الاتحاد القاري ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس": لا نستطيع تأكيد أي شيء نبحث مجموعة من الخيارات لكننا لم نتخذ أي قرار حتى الآن.

وسوف تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 17 يونيو الحالي ويمكن أن تكشف مخططاتها من أجل استكمال مسابقاتها التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا.