وزير الرياضة يترأس الاجتماع الاول لمجلس أمناء مدينة الرياضة لحي الأسمرات

ترأس مساء اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإجتماع الأول لمجلس أمناء مدينة الشباب والرياضة لحي الأسمرات، بعد تشكيله برئاسة اللواء ماجد السرتي.
يأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تهدف الي تعظيم القيمة الاستثمارية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتطوير البنية التحتية الإنشائية.
وخلال الاجتماع إستمع وزير الشباب والرياضة الي رؤى وأطروحات أعضاء مجلس الامناء بهدف تحقيق رؤية الدولة من إقامة تلك المنشآت التي يستفيد منها ابناء منطقة حي الاسمرات والمناطق المجاورة، وتوفير بديل لمنشأة رياضية ذات طابع إقتصادي.
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