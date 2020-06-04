دييجو كوستا يخضع للتحقيق أمام محكمة إسبانية

خضع دييجو كوستا لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني، إلى جلسة محاكمة اليوم الخميس، واجه فيه تهم متعلقة بالتهرب الضريبي عن أعوام سابقة، وإخفاء

مصادر دخل خاصة به، ومصادر تسويقية.ووجهت المحكمة إلى اللاعب تهم متعلقة بالتهرب من دفع مبلغ قيمته تجاوزت الـ 2 مليون يورو، خلال عام 2014.وأعلن نادي أتليتكو مدريد في هذا الصدد، استبدال المحكمة لعقوبة السجن الموقعة على كوستا، إلى غرامة مالية سيتحملها اللاعب تعويضاً عن فترات التهرب الضريبي.