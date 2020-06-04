شباب الأهلي الإماراتي يصارع الزمالك لضم نجم منتخب أنجولا

دخل نادي شباب الأهلي الإماراتي في مفاوضات جادة مع النجم الأنجولي الدولي أري بابل للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وأكدت صحيفة البيان الإماراتية في تقرير لها اليوم الخميس أن شباب الأهلي والترجي التونسي تقدما بعروض رسمية لضم اللاعب بينما كانت مفاوضات الزمالك مع اللاعب مجرد شفهية عن طريق أمير مرتضى. تقدما بعروض رسمية لضم اللاعب بينما كانت مفاوضات الزمالك مع اللاعب مجرد شفهية عن طريق أمير مرتضى. وأشارت الصحيفة إلى أن عقد بابل مع ناديه الحالي سينتهي هذا الصيف وسيكون اللاعب حرًا في الانتقال لأي نادي آخر دون الرجوع إلى ناديه الحالي. هذا الصيف وسيكون اللاعب حرًا في الانتقال لأي نادي آخر دون الرجوع إلى ناديه الحالي. وأوضحت صحيفة البيان أن عرض شباب أهلي دبي على اللاعب أكبر من عرض الزمالك ماديًا إلا أن اللاعب فضل الحصول على مهلة من أجل التفكير في العروض المقدمة واتخاذ قراره النهائي.

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