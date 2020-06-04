رياضة | عاجل - الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة النادي الأهلي بالتقدم بشكوى اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك التي خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي، وما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر في نهجه لأثارة الفتنة واشعال نار التعصب بين الجماهير.

Advertisements

وجاء في شكوى النادي أيضاً الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل، هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير.

وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي.

وطالب الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن.