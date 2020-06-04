رياضة | كارتيرون يرفض رحيل نجم دفاع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض رحيل نجم دفاع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فكرة رحيل واحد من نجوم خط الدفاع في الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية للتعاقد مع الونش في الصيف القادم مقابل مبالغ ضخمة.

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ورفض نادي الزمالك نهائيا فكرة رحيل الونش عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري مقابل أي مبلغ مهما كان.

كما أكد كارتيرون إلى إدارة القلعة البيضاء أنه يرفض فكرة رحيل محمود الونش عن الفريق في الصيف نظرا لأنه يعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت في الفترة الماضية إلى أن نادي الزمالك ينوي تجديد عقد محمود الونش مع الفريق ورفع راتبه ليستمر مع الفريق لوقت أطول.