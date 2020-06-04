رياضة | فايلر يُحدد بديل «فتحي» ويطالب الأهلي بالتعاقد معه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يُحدد بديل «فتحي» ويطالب الأهلي بالتعاقد معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبه بشأن التعاقد مع أحد النجوم لتعويض رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

وأصر المدرب السويسري، على التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، في ظل قناعته بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

وبالرغم من ثقة رينيه فايلر، الكبيرة والتي يضعها في محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى بالفترة المقبلة، إلا أنه يسعى لتواجد نجم المنتخب الوطني بين صفوفه.

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ويأتي إلحاح فايلر، على باهر المحمدي خاصةً أن فريقه يشارك في أكثر من بطولة سواء محلية أو قارية، وحاجته لوجود بدلاء لتلاشي الإصابات ومتغيرات الموسم.

وتحفظ فايلر في وقت سابق، على ضم الثنائي باسم علي، لاعب الفريق المعار إلى الجونة، وكريم يحيى، لاعب الفريق المعار إلى سموحة، وفضل إستمرار إعارتهم بالموسم الجديد.

وكان أحمد فتحي أعلن رحيله عن النادي الأهلي بشكل رسمي، والتوقيع لصفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم المقبل مكتفيًا بما قدمه للمارد الأحمر بالسنوات الماضية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.