رياضة | ديمبيلي يحسم مصيره من الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ديمبيلي يحسم مصيره من الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية عن أن الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني حسم موقفه من الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ديمبيلي ليس لديه نية في الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل والإنضمام إلى يوفنتوس أو أي نادٍ آخر.

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وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن وكيل أعمال ديمبيلي أكد بأنه موكله لن يرحل عن برشلونة حتى وإن تحرك يوفنتوس بشكل جدي من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن برشلونة يسعى للتعاقد مع ميراليم بيانيتش نجم خط وسط يوفنتوس ولذلك تم ربط عدة لاعبين بالإنضمام إلى يوفنتوس ضمن صفقة انتقال النجم البوسني إلى النادي الكتالوني.