رياضة | تحديد موقف ميسي من المشاركة أمام ريال مايوركا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موقف ميسي من المشاركة أمام ريال مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أنه تم تحديد موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني من المشاركة أمام ريال مايوركا في 13 يونيو الحال في بطولة الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم الأرجنتيني كان قد غاب عن التدريبات الجماعية للبرسا يوم أمس بسبب شعوره ببعض الإنزعجات مما أثار الشكوك حول جاهزيته لمواجهة ريال مايوركا المقبلة في الليجا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية نقلاً عن مصادر من النادي الكتالوني بأن ليونيل ميسي في حالة ممتازة ولا توجد مشكلة تمنعه من اللعب أمام ريال مايوركا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه من المنتظر أن يعود ميسي للمشاركة في تدريبات برشلونة الجماعية بشكل طبيعي يوم غدًا الجمعة إستعداداً لمواجهة ريال مايوركا.