رياضة | إيفانوفيتش: لم أحلم بصدارة تصنيف التنس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إيفانوفيتش: لم أحلم بصدارة تصنيف التنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرجت الصربية آنا إيفانوفيتش، نجم كرة التنس العالمية وبطلة رولان جاروس 2008، بتصريحات جديدة أكدت فيها أن الوصول إلى قمة التصنيف العالمي "لم يكن حلمها".

وتابعت النجمة الصربية في تصريحات لبرنامج "Hanging with Babsi" على قناة يورسبورت، قالت إيفانوفيتش: "كان عمري 20 سنة عندما فزت ببطولة جراند سلام ثم أصبحت المصنفة الأولى".

وأردفت: "في تلك اللحظة، كل شيء يتغير، من الفرحة الخالصة بالتدريب والمنافسة حتى تجد نفسك فجأة مجبورا على تحقيقك الفوز وإلا لن تصبح الأول ".

وقالت الصربية: "لم يعجبني ذلك، أردت فقط أن ألعب التنس وهذا ما أحب. كنت في دائرة الضوء. الوصول إلى المركز الأول لم يكن حلمي".

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وأوضحت: "كان حلمي هو لعب التنس والاستمتاع به والفوز بالمباريات والبطولات. كان من الصعب التكيف مع ذلك".

وتذكرت إيفانوفيتش كيف كانت تلك الفترة عندما بدأت مسيرتها في نفس الوقت تقريبا مع مواطنها نوفاك ديوكوفيتش وأصبحا صديقين مقربين.

وقالت: "نشأنا سويا في صربيا وبدأنا لعب التنس في نفس الوقت تقريبا. بدأت بعده بعام. ثم وصلنا إلى سن 10 أو 11 سنة ولعبنا العديد من البطولات الصغيرة في صربيا".

وأتمت: "في وقت لاحق أصبحنا صديقين مقربين جدا. مع مرور السنين شق كل منا طريقه، لكن ما حققه مدهش حقا".