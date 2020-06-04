صاروخ روبيرتو كارلوس المستحيل يُحير 4 علماء فيزياء.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سجل النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس، نجم منتخب “السامبا”، هدفا منذ ما يقرب من 23 عاما وصفه علماء الفيزياء بالهدف المستحيل.. وذلك في عام 1997 في مباراة ودية أقيمت ضد المنتخب الفرنسي.
هدف كارلوس الذي جاء من تسديدة بعيدة المدى كانت ذاهبة إلى خارج الملعب، قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك.
كارلوس قال فيما بعد: إنه لم يحاول التسديد بهذه الطريقة مجددا، معللا أن مثل هذه الأهداف تأتي “مرة واحدة في العمر”.
وعن الطريقة التي يسدد بها كارلوس، أوضح البرازيلي أنه كان يسدد في منطقة “البلف” كونها الأقوى في الكرة وتجعلها تنطلق بسرعة كبيرة.. وهناك لافتة بجانب المرمى، ركز كارلوس على تسديد الكرة في ثاني حروف الكلمة المكتوبة عليها.
في 2010 اجتمع 4 علماء فيزياء، وحللوا الهدف، قائلين إن كارلوس سدد الكرة في الجزء السفلي الأيمن، لتذهب بعيدا عن الحائط ويجعلها تدور حول محورها، لهذا السبب تشكلت منطقة ضغط هواء مكثف على يمين الكرة.
الكرة أصبحت تدور في اتجاه الرياح أي على الجانب الأيسر، ما جعل مقاومة الرياح لها أقل، لتتجه ناحية الضغط المقاوم الأقل وتسكن الشباك.
وبحسب العلماء في حال عدم وجود مرمى، كانت الكرة لتدور حول نفسها حتى تستقر داخل منطقة الست ياردات.
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