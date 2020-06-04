كونور ماكجريجور يفاجئ متابعيه بأكل النحل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الأيرلندي كونور ماكجريجور، بطل الفنون القتالية المختلطة، محبيه بمقطع مصور يظهر فيه وهو يتناول نحلا مجففا، مثيرا للكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل.

كونور ماكجريجور ظهر في المقطع المصور وهو يأخذ حماما شمسيا، في الوقت الذي أمسك بيده علبة زجاجية يوجد داخلها عدد من النحل المجفف، قبل أن يسقطها على نفسه ليعيد النحل الذي سقط إلى العلبة، ويقوم بعدها بتناول بعض النحلات.

المقطع المصور أثار العديد من ردود الفعل ليعلق أحدهم، قائلا: “لماذا فعل ذلك؟ هل هي مأكولات فاخرة إيرلندية؟”، وعلق آخر قائلا: “لقد شاهدت للتو ماكجريجور يتناول النحل، أقسم أن 2020 يمكن إنهاؤها”.

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كان الملاكم الإيرلندي كونور ماكجريجور المقاتل في الفنون القتالية المختلطة MMA ، قد أعلن عن وفاة خالته بسبب فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.. ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مجموعة من الصور له مع أفراد عائلته وبينهم شقيقة والدته الراحلة.

الملاكم علق على الصور قائلا: إنه علم بوفاتها عندما كان في استوديو في وسط دبلن حيث كان بصدد الإعلان عن تبرع، وكتب: “لم أعد أستطيع العيش، خالتي المسكينة، هذا فيروس سخيف غبي.. ما الذي يجري بحق الجحيم”.