مايك تايسون يصارع نمرا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون في مقطع فيديو وهو يصارع النمر بشجاعة ولا يخافه.

صحيفة The Sun البريطانية نشرت عبر موقعها الإلكتروني لقطات أرشيفية للملاكم الأسطوري، مايك تايسون، تعود للعام 1996، وهو يصارع نمرا بنغاليا أبيض اللون.

المشاهد الصادمة تظهر بطل الوزن الثقيل السابق يتصارع مع النمر البري من أجل الحصول على كرة السلة الموجودة في فم الحيوان الشرس.

تايسون تربطه علاقة قوية مع الحيوانات المفترسة، إذ احتفظ في وقت سابق بثلاثة نمور بيضاء في منزله لأكثر من 10 سنوات في تسعينات القرن الماضي، وقام بشراء اثنين منها في البداية من أحد أصدقائه في السجن، وفي نهاية المطاف، قام بالتبرع بها إلى حديقة الحيوان بعد 14 عاما.

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تايسون البالغ 53 عاما، سبق وأن صرح بأنه يفكر بالعودة للملاكمة من أجل جمع أموال للمؤسسات الخيرية، ونشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه عن تدريباته الجديدة.

يذكر أن مايك تايسون أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة “الفن النبيل” بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة.

ووضع مايك تايسون حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، بعد أن حقق 50 انتصارا على حلبات الملاكمة، مقابل ست هزائم.