شكرا لقرائتكم خبر عن «توريس» يرفض تجديد عقده مع فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض فيران توريس، لاعب نادي فالنسيا الإسباني، تجديد عقده مع فريقه مع اقتراب عقده الحالي من نهايته، مؤكدًا أنه يركز فقط حاليًا على المباريات الـ 11 القادمة في الدوري.
ولم يستطع الخفافيش حتى اللحظة إقناع اللاعب بالتوقيع على تمديد لعقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في ظل اهتمام عدد من عمالقة الكرة الأوروبية بالحصول على خدماته، كما أوضح موقع «جول» العالمي.
وجذب اللاعب اهتمام كل من ريـال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، بعد تألقه هذا الموسم مع فريقه.
وأخبر «توريس» إدارة فالنسيا بعدم اهتمامه في الوقت الحالي بتجديد عقده إذ يركز فقط على المباريات الـ 11 المتبقية من الدوري الإسباني ويفضل الانتهاء منها قبل التفكير في مستقبله.
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