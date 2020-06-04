شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامي يكشف حقيقة انضمام حسام عاشور لـ«وادي دجلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة الماضية عن اهتمام فريقه بالتعاقد مع قائد الأهلي حسام عاشور، الذي تأكد رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال «سامي» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اهتمام وادي دجلة بضم حسام عاشور غير حقيقي».

وكان حسام عاشور قد اتخذ قرارًا بقبول عرض النادي الأهلي بالاعتزال مع إقامة مباراة اعتزال له يشارك فيها الفريق الأحمر، قبل أن يقرر النادي الاكتفاء بتوجيه الشكر للاعب وسحب الاستثناءات التي منحت له بعد نشره لفيديو هاجم خلاله مجلس إدارة النادي.