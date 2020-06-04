شكرا لقرائتكم طارق العشرى يطالب إدارة المصرى بعودة جريندو عبد اللطيف بداية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من إدارة ناديه ضرورة عودة جريندو عبد اللطيف مهاجم الفريق المعار لحرس الحدود لصفوف الفريق البورسعيدى بداية الموسم المقبل فى إطار تدعيم هجوم الفريق بلاعبيه المعارين فى ظل الأزمة التى يمر بها النادى من أزمة قيد للاعبين بسبب قرار الإتحاد الدولى الذى ألزم المصرى بعدم قيد أى لاعب خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعب الفريق الإيفوارى الشيخ موكورو مع هلال أبيض السودانى .

ويسعى طارق العشرى إلى إعادة كل اللاعبين المعارين من أجل رؤيتهم على الطبيعة عقب عودة اللاعبين من التدريبات لتجهيز الفريق للموسم المقبل ولحين اتضاح الرؤية فى الموسم الحالى بشأن عودة المسابقة من عدمها فإنه يحاول ترتيب الفريق من الداخل على قدر المتاح .

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كان إيهاب جلال المدير الفنى السابق للمصرى وافق فى بداية الموسم على إعارة جريندو عبد اللطيف لحرس الحدود لمدة موسم، وهو ما وافقت عليه إدارة المصرى إلا أن اللاعب تألق مع حرس الحدود بشكل ملحوظ تحت القيادة الفنية لطارق العشرى الذى يعرف إمكانيات جريندو جيدا وأوصى بضرورة عودته عقب نهاية عقده مع الحدود، بعدما تولى العشرى القيادة الفنية للمصرى خلفا لإيهاب جلال.

من ناحية أخرى أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي أنه لا يمانع تتويج الأهلي ببطولة الدوري العام حال الغائه هذا الموسم، مشدداً أن المشكلة تكمن في تحديد الهابطين والصاعدين للبطولة في الموسم الجديد ، وهو الأمر الذي يدرسه صانعي القرار في الوقت الحالي، وقال سمير حلبية في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"لابد من التأني قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري للحفاظ على سلامة جميع العاملين في المنظومة .. جميع الأندية تعاني من أزمات مالية ونأمل في تدخل الدولة لحل تلك الأزمات متوقعاً حدوث أزمة في بطولة الدوري العام في الموسم المقبل حال استكمال الموسم الحالي".

وأضاف سمير حلبية أنه سيكتفي بما قدمه لنادي المصري كاشفاً أنه لن يترشح مُجدداً لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه تقدم في العمر ويحتاج للراحة خلال الفترة المقبلة، نافياً وجود أي خلافات بينه وبين اعضاء مجلس الإدارة الحالى .