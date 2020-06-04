شكرا لقرائتكم صحفية مغربية تكشف موعد عودة ثنائى الزمالك بن شرقى وأوناجم إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية، عن موعد عودة ثنائى نادى الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، إلى القاهرة من أجل الإلتحاق بتدريبات الفارس الأبيض مع إستئناف النشاط الرياضى فى مصر، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن الثنائي أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، من المتوقع أن يعودان إلى القاهرة، مع نهاية الشهر الحالى، عدما تقرر فتح الخطوط الجوية بين البلدان.

أضافت الصحيفة، أن إدارة الزمالك، شددت على الثنائي المغربى بالإضافة إلى النجم التونسي فرجانى ساسى العودة فى الوقت المحدد.

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وأشارت الصحيفة، أن كلا من أوناجم وبن شرقى، سوف يخضعا إلى حجر صحى لمدة 14 يوما، عقب وصولهم إلى القاهرة، من أجل التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، قبل الإنضمام إلى تدريبات الفريق.

وكانا الثنائي المغربى، قد غادرا القاهرة، فى منتصف شهر مارس الماضى، بعد توقف النشاط الرياضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويستعد الزمالك، من أجل إستئناف بطولة دورى أبطال أفريقيا، ومواجهة فريق الرجاء المغربى، فى دور نصف النهائي، بعدما وضع الكاف، احتمالين لاستكمال البطولة، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين.