شكرا لقرائتكم ماجد سامي ينفي اهتمام وادي دجلة بضم حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفي المهندس ماجي سامي مالك نادى وادى دجلة، الأنباء التي ترددت عن اهتمام الفريق الدجلاوي بضم حسام عاشور قائد النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد توجيه مسئولي القلعة الحمراء الشكر للاعب بعد اجتماع مجلي الإدارة الأخير خلال الاسبوع الحالي، حيث نشر ماجد سامي علي صفحته بموقع التواصل ال تواصل الإجتماعي فيس بوك: "اهتمام وادي دجلة بضم حسام عاشور غير حقيقي".

Advertisements

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويؤكد إنهم قاموا بتعطيل مهرجان اعتزاله.

ويدرس حسام عاشور قائد النادى الأهلى التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية، بخلاف العروض المحلية التى فى جعبته وأبرزها من سموحة والاتحاد السكندري، وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.