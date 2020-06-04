شكرا لقرائتكم باهر المحمدي يتلقى عرضاً نمساوياً للرحيل عن الاسماعيلي بداية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى باهر المحمدي نجم الإسماعيلي والمنتخب الوطني، عرضاً نمساوياً خلال الساعات الماضية للرحيل اليه بداية من الموسم المقبل، لينضم للعروض التي تلقاها اللاعب سواء من أوروبا أو من أندية الخليج، وهو الأمر الذي يعرقل انتقاله للأهلي حتى هذه اللحظة، وأكد باهر المحمدي للمقربين إنه يوجد بالفعل مفاوضات مع الأهلي إلا إنه لم يوقع بشكل رسمي حتى هذه اللحظة كما تردد، منتظرا وصول العروض الأوربية والخليجية بعد أن تحدث معه أكثر من وسيط خلال الفترة الماضية.

وأكد باهر المحمدي للمقربين منه ان ادارة الاسماعيلي تفضل بيعه لأوروبا، مؤكدا إنه في حالة نجاح الأهلي في انهاء الصفقة مع الاسماعيلي فستكون رغبته الأولي هي اللعب للفريق الأحمر في وقتها، وكان باهر المحمدي قد تلقى عرضاً من العين الإماراتى للحصول على خدماته لاسيما وأن المحمدى يرحب بالرحيل عن الإسماعيلى بنهاية الموسم لبداية خطوة جديدة فى رحلته مع الساحرة المستديرة، نظرًا لضعف القيمة المادية المنصوص عليها فى تعاقده، لاسيما بعد رفض النادى الأصفر عدة عروض سابقة للاعب.

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ورفض مسئولو الأهلي في وقت سابق المغالاة من جانب إدارة الإسماعيلي في ملف بيع باهر المحمدى، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم الدفاع، خاصة بعد رحيل أحمد فتحى لصفوف بيراميدز، فى ظل عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع لجنة التخطيط ليوقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات رسمياً بداية من الموسم المقبل.

فيما أخطر مسئولو الإسماعيلى، باهر المحمدى، بشرط إدارة النادى للموافقة على إعارته بنهاية الموسم الجارى، ووضعوا شرطًا للموافقة على عرض العين الإماراتى والسماح لباهر المحمدى بالخروج على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الجارى، حيث اشترط الإسماعيلى تمديد اللاعب تعاقده لمدة موسم إضافى، لاسيما أن عقد باهر مع الدراويش يتبقى به 3 سنوات، لذلك اشترطوا تعاقد اللاعب ليصبح مرتبطا بعقد لمدة 4 سنوات من أجل الموافقة على رحيله.