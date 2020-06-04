شكرا لقرائتكم الحكومة الأردنية تسمح باستئناف النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعطت الحكومة الأردنية، الخميس، الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

إعلان الحكومة الأردنية جاء على لسان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسمها أمجد العضايله خلال المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله الإعلان عن خطة تخفيف القيود على العديد من القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي وعبر 5 مستويات صحية.

ويشمل القرار استئناف تدريبات الأندية والمراكز الرياضية وعودة المباريات ولكن بدون جمهور.

وتأمل أوساط الرياضة والكرة الأردنية أن يمهد القرار الجديد الطريق نحو استئناف المسابقات المحلية وفي مقدمتها دوري كرة القدم الذي توقف بعد جولة واحدة من أصل 22 مقررة.