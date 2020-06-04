شكرا لقرائتكم توتنهام يقترض 220 مليون دولار بسبب أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، إنه اقترض 175 مليون جنيه استرليني (220.40 مليون دولار) من بنك إنجلترا لتخفيف الأعباء المالية بسبب تراجع

الإيرادات في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقال النادي إنه يتوقع تراجع الايرادات بأكثر من 200 مليون جنيه استرليني للفترة حتى يونيو 2021 بسبب خسارة إيرادات أيام المباريات والبث المباشر والأحداث الرياضية الأخرى التي تقام في ملعبه.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان : قلت في 18 مارس الماضي انني واجهت على مدى 20 عاما في هذا النادي الكثير من العقبات لكنها لم تكن بحجم الأزمة الحالية، كانت جائحة كورونا أخطرها على الاطلاق.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب توتنهام، الذي تكلف تشييده مليار جنيه استرليني، مباراة سنوية بارزة في الرغبي إضافة إلى نزال على لقب عالمي لوزن الثقيل بين الملاكمين أنطوني جوشوا وكوبرات بوليف وبعض الفعاليات الأخرى في وقت لاحق هذا العام.