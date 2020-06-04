اقترب المدرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الظفرة الإماراتي، من تولي المهمة الفنية لمنتخب الإمارات خلفاً لمواطنه إيفان يوفانوفيتش.

وأشارت تقارير إمارتية، أن اللجنة المكلفة من اتحاد كرة القدم الإماراتي، بتناول ملف المدرب الجديد، أوصت بالاستعانة بمدرب أجنبي ، له خبرات مع أندية إماراتية لقيادة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

كان الاتحاد الآسيوي للعبة قد أعلن مؤخراً، الاتفاق على استئناف الفعاليات الخاصة بالتصفيات القارية المؤهلة لبطولة مونديال قطر 2022، وأمم آسيا 2023، مع قرب الإعلان عن الموعد النهائي المعتمد. من اتحاد كرة القدم الإماراتي، بتناول ملف المدرب الجديد، أوصت بالاستعانة بمدرب أجنبي ، له خبرات مع أندية إماراتية لقيادة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.كان الاتحاد الآسيوي للعبة قد أعلن مؤخراً، الاتفاق على استئناف الفعاليات الخاصة بالتصفيات القارية المؤهلة لبطولة مونديال قطر 2022، وأمم آسيا 2023، مع قرب الإعلان عن الموعد النهائي المعتمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصربي رازوفيتش يقترب من قيادة منتخب الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.