ينعي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات الأهلي الرياضية، ببالغ الحزنوالأسى، سمو الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم.
داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وللعائلة الكريمة الصبر والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ينعى الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.