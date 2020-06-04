الأهلي ينعى الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

ينعي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات الأهلي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، سمو الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم. والأسى، سمو الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وللعائلة الكريمة الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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