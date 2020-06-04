نبأ سار لجماهير ميلان بشأن إصابة إبراهيموفيتش

كشف نادي أي سي ميلان الإيطالي اليوم الخميس عن نبأ سار لجماهيره بشأن إصابة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والتي تعرض لها قبل أيام أثناء المشاركة في مران الفريق . مران الفريق . وأكد النادي الإيطالي أن اللاعب يتعافى بشكل جيد للغاية واأنه لا توجد مضاعفات بشأن إصابة أسفل الساق وسيكون عودته للملاعب في أقرب وقت ممكن . الساق وسيكون عودته للملاعب في أقرب وقت ممكن . وشدد النادي أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال 10 أيام من الآن للتأكد من حالته وتحديد البرنامج العلاجي المناسب له في الفترة القادمة .

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