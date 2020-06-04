مدرب بيرو: بينافينتي تأثر فنيًا بالدوري المصري وجودة الملاعب سيئة

وجه ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو انتقادات لكريستيان بينافينتي لاعب نادي بيراميدز المعار لصفوف نادي نانت الفرنسي، بشأن خطوة انتقاله لبيراميدز، وتركه أوروبا.

وكان بينافينتي انتقل لبيراميدز في الانتقالات الشتوية لعام 2019، قادمًا من الدوري البلجيكي، مقابل 5 مليون يورو.

وأضاف جاريكا في تصريحاته لصحيفة "El Bocon" البيروفية، بأن تلك الخطوة اثرت على مستواه

الفني رغم عودته لأوروبا عبر بوابة نانت الفرنسي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، لكنها كانت مادية بالنسبة للاعب، لافتًا إلى أن ذلك سبب استبعاده من استدعاءه للعب مع المنتخب.وتابع المدير الفني لمنتخب بيرو، أن اللعب في أوروبا يمنحك الفرصة للتألق، لافتًا إلى أن جودة الملاعب في الدوري المصري سيئة للغاية، بعكس زميله كاريللو الذي يلعب بدوري ضعيف مثل الدوري السعودي على حد وصفه، لكنه يمتلك بنية تحتية جيدة وملاعب ذو جودة رائعة.



وواصل بأن الجهاز الفني تابع بينافينتي في الدوري المصري ، و كانت الملاعب ذو جودة سيئة جدا ، وهذا هو الاختلاف بينها وبين الدوري السعودي، وهو ما اجبرنا على ضم كاريللو للمنتخب، و التغاضي على ضعف مستوى الدوري.