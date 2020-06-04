النصر السعودي يوافق على مطالب أمرابط ويقترب من تجديد عقده

قرر مجلس إدارة نادي النصر السعودي الموافقة على مطالب النجم المغربي نور الدين أمرابط من أجل تجديد التعاقد معه بناءً على رغبة المدير الفني روي فيتوريا.
وطالب أمرابط بتعديلات في عقده ورفع قيمة راتبهمن أجل تجديد عقده مع العالمي، إلا أن إدارة النصر طلبت وقتًا كافيًا قبل اتخاذ قرارها النهائي قبل أن تعلن الموافقة لتلبية رغبة مدرب الفريق.
انضم النجم المغربي صاحب الـ33 عاما لصفوف النصر قادماً من واتفورد الإنجليزي في صيف 2018، ويرتبط بعقد مع الفريق الأصفر حتى يونيو 2021 المقبل.
وشارك أمرابط مع النصر في 58 مباراة بجميع المسابقات خلال مشواره حتى الآن، وتوّج بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.
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