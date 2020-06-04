يوفنتوس يدرس التعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد

عاد نادي يوفنتوس الإيطالي من جديد للاهتمام بستيفان سافيتش نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن كان اللاعب على رادار السيدة العجوز على مدار السنوات الأخيرة دون الوصول إلى

اتفاق نهائي مع الروخي بلانكوس للحصول على خدماته.

ويبدو أن يوفنتوس سيدخل في مفاوضات جادة خلال الأيام المقبلة للتعاقد مع سافيتش هذا الصيف، في محاولة لتخفيض المقابل

المادي المطلوب من قبل أتلتيكو مدريد، والمقدر بـ25 مليون يورو، للاستعناء عنه.

بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المدافعين على مستوى عالي دخل البانكونيري مثل جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت وروجاني وديمرال، الأمر الذي سيدفع إدارة السيدة العجوز إلى التفريط في أحد هؤلاء لاستقدام سافيتش.