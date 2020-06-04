هيجواين يتعرض لإصابة قد تبعده عن يوفنتوس أمام ميلان

تعرض الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم فريق يوفنتوس، لإصابة قوية في تدريبات السيدة العجوز، اليوم الخميس، استعدادًا لعودة الدوري الإيطالي من جديد، بعد توقفه لأكثر من شهرين منذ مارس

الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن هيجواين غادر مهاجم يوفنتوس تدريبات الفريق بسبب الإصابة، بعدما شعر بآلام في

الساق، مما قد يؤدي إلى لغيابه عن مواجهة ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، على ملعب أليانز.

ومن المفترض أن تعود منافسات الدوري الإيطالي 20 يونيو الجاري، ولكن قبل ذلك، يوم 12 ستلعب مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا.