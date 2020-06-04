إنبي ينفي رحيل المهاجم أحمد علي

نفى المحاسب زكريا السيد رئيس نادي انبي ماتردد عن وجود اتصالات حالية للبحث عن بديل لأحمد علي مهاجم الفريق المعار للنادى من بيراميدز حتى نهاية الموسم.

وقال زكريا إن النادى لم يفكر في البديل لظروف عديدة منها أن اللاعب لم يحصل على فرصته كاملة بجانب أن الكل مشغول حاليا بأزمة كورونا

وغموض الموقف بشأن عودة الدوري والمسابقة من عدمه.

وأضاف: لم يدخل معى الكابتن حلمى طولان المدير الفني للفريق في حوار بهذا الشأن ولو كان هناك اي نية كان الجهاز الفني بقيادة طولان أخبرني بهذا.