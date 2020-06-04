اخبار الرياضه

إنبي ينفي رحيل المهاجم أحمد علي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 نفى المحاسب زكريا السيد رئيس نادي انبي ماتردد عن وجود اتصالات حالية للبحث عن بديل لأحمد علي مهاجم الفريق المعار للنادى من بيراميدز حتى نهاية الموسم.

 وقال زكريا إن النادى لم يفكر في البديل لظروف عديدة منها أن اللاعب لم يحصل على فرصته كاملة بجانب أن الكل مشغول حاليا بأزمة

وغموض الموقف بشأن عودة الدوري والمسابقة من عدمه.

 وأضاف: لم يدخل معى الكابتن حلمى طولان المدير الفني للفريق في حوار بهذا الشأن ولو كان هناك اي نية كان الجهاز الفني بقيادة طولان أخبرني بهذا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي ينفي رحيل المهاجم أحمد علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا