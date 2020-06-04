الجزائري بن ناصر على رادار أندية أوروبا.. وميلان يرفض التفريط فيه

يسعى ناديا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، لضم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، خلال الفترة المقبلة.
أفاد راديو "مونت كارلو" الفرنسي، بأن بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، اتصل على لاعب ميلان بن ناصر لمحاولة التعاقد معه".
وأضافت الإذاعة الفرنسية بأن مدرب السيتي مُعجب بلاعب ميلان،ولكن لدى بن ناصر شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو. لافتة إلى وجود اهتمام من باريس سان جيرمان بضمه أيضًا ولكن لا يوجد عرض قدم.
في سياق متصل، أكدت تقارير صحفية إيطالية بأن ميلان يرفض التفريط بلاعبه الجزائري، رافضًا فكرة بيعه خلال الفترة الحالية، والحفاظ عليه.
ويقدم بن ناصر الذي انتقل لصفوف الروسونيري الصيف الماضي من نادي امبولي، عروضًا جيدة جعلته محط أنظار الأندية الأوروبية لضمه.
جدير بالذكر أن بن ناصر توج مع منتخب بلاده الجزائر ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر، في الصيف الماضي، وحصل نجم الجزائر على جائزة أفضل لاعب في البطولة الأفريقية.
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