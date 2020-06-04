زي النهاردة: ميلاد المعلق الرياضي الكبير محمود بكر

احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم بذكرى ميلاد المعلق الرياضي الكبير ونجم النادي الأوليمبي ومنتخب مصر السابق محمود بكر. وقامت الجبلاية بإطلاق منشورًا عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي في بوك جاء نصه كالآتي: بموقع التواصل الاجتماعي في بوك جاء نصه كالآتي: "في مثل هذا اليوم .. 4 يونيو 1944 .. ولد الراحل محمود بكر لاعب النادي الأوليمبي والمنتخب الوطني في الستينات والمعلق الرياضي الشهير، ورئيس النادي الأوليمبي الأسبق والعضو الأسبق بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والذي وافته المنية في 3 فبراير 2016 ". محمود بكر لاعب النادي الأوليمبي والمنتخب الوطني في الستينات والمعلق الرياضي الشهير، ورئيس النادي الأوليمبي الأسبق والعضو الأسبق بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والذي وافته المنية في 3 فبراير 2016 ".

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