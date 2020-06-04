عمر السعيد يحاول الهروب من “جحيم” الزمالك

يسعى مهاجم فريق الزمالك “عمر السعيد” للاستقرار على وجهته المقبلة، عقب تزايد فرص رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
واستقر السعيد على العودة إلى صفوف وادي دجلة، للهروب من “جحيم” الزمالك، في ظل تجاهله من قبل المدير الفني للفريق الفرنسي “باتريس كارتيرون“.
وانضم السعيد إلى صفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية عام 2018، قادما من نادي وادي دجلة بعقد ممتد لمدة 4 سنوات.
وأبدى المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون“، موافقته على رحيل السعيد في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل عدم اقتناعه بقدرات اللاعب.
ويرى عمر السعيد أن العودة إلى بيته القديم وادي دجلة ستكون طريقه لاستعادة مستواه السابق، وبوابته للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني.
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