رياضة | نجم بوروسيا دورتموند مطلوب في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بوروسيا دورتموند مطلوب في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد أعرب عن إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب والبالغ من العمر 20 عامًا وذلك من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بوروسيا دورتموند طلب الحصول على حوالي 150 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه علمًا بأن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في ضمه على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في تعزيز مركز الجناح الأيمن في ظل الشكوك التي تدور حول استمرار كلا من الويلزي جاريث بيل والإسباني لوكاس فاسكيز ولكن سيجد النادي صعوبة في التعاقد معه بعد تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.