رياضة | الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الدبابة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الدبابة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الماضية التي تؤكد على رغبة الأهلي في التعاقد مع موليكا في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق الأحمر بالموسم القادم.

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وأكد سيد عبد الحفيظ أن جاكسون موليكا بالفعل ضمن اهتمامات الأهلي في الصيف ولكنه ضمن قائمة طويلة يدرس الأهلي التعاقد مع أحدهم في الصيف ولكن لم يدخل النادي في أي مفاوضات رسمية معه بعد.

كما أشار سيد عبد الحفيظ أن الأهلي لم يحسم أي شئ بشأن سوق الانتقالات الصيفية القادمة سواء بشأن الصفقات الجديدة أو اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء طلب تأجيل حسم ملفات الصيف حتى يعود الفريق إلى التدريبات الجماعية في يوم 15 يونيو القادم.