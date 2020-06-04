رياضة | 9 حالات جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر 9 حالات جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى لكرة القدم (التشامبيون شيب) عن اكتشاف 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في 6 فرق إنجليزية.

وأفادت الرابطة الإنجليزية بأن الإختبارات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد التي أجريت فترة ما بين يومي السبت حتى الثلاثاء أسفرت عن وجود 9 حالات إيجابية مصابة بالفيروس المميت.

وأوضحت الرابطة الإنجليزية أنه تم إجراء 1094 لاعبًا وموظفاً من الأندية في الدرجة الأولى على أن يتم عزل هؤلاء الأشخاص بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية والاسترشادية التي قدمتها الرابطة.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن الأختبارات الأخيرة كانت قد أسفرت عن وجود حالة فقط مصابة بالفيروس المستجد وكانت في توتنهام.