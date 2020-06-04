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رياضة | خبر سار لريال مدريد قبل استئناف الليجا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار لريال مدريد قبل استئناف الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

تلقت جماهير الإسباني، خبرا سارا قبل استئناف بطولة من جديد، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر.

 

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، ان البلجيكي إدين هازارد بات جاهزا للمشاركة مع ريال مدريد في الليجا.

 

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وأشارت التقارير، إلى أن هازارد سيكون متاحا أمام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في مباراة إيبار المقبلة بالدوري الإسباني.

 

ويلتقي ريال مدريد مع إيبار في أول مباراة له بعد استئناف الليجا، والتي توقفت بسبب جائحة منذ 12 مارس الماضي.

 

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا ويفصله نقطتين عن الإسباني متصدر المسابقة.

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