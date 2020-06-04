رياضة | رونالدو يستعد بقوة لعودة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو يستعد بقوة لعودة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يواصل استعداده لعودة الدوري الإيطالي وإظهار إحترافيته التي يتميز بها عن غيره والتي قادته إلى معانقة المجد في السنوات العشر الأخيرة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن كريستيانو رونالدو حضر أمس مركز تدريبات يوفنتوس قبل 4 ساعات من الموعد المحدد للتدريبات الجماعية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن كريستيانو رونالدو حضر أمس إلى مركز تدريبات يوفنتوس مبكرًا من أجل إجراء مجموعة من التدريبات بشكل منفرد قبل الإنضمام إلى زملائه في الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو قام بإجراء اختبارات متعلقة بمستوي لياقته وأظهرت أنه في حالة مثالية بل أنه أفضل في الوقت الحالي بدنياً مما كان عليه قبل فترة التوقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.