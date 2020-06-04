رياضة | تطورات جديدة في صفقة انتقال ستيرلينج إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في صفقة انتقال ستيرلينج إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أخر تطورات صفقة انتقال النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن ستيرلينج يرحب باللعب لريال مدريد، من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا بعد حظر فريقه بقرار من الاتحاد الأوروبي.

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وتابعت الصحيفة، أن رغبة ستيرلينج في اللعب لريال مدريد، يقربه من ارتداء قميص الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أنه إذا ترك ستيرلينج شركة “نايكي”، فمن المنتظر أن يتحرك ريال مدريد لضمه، حيث ستنافس شركة “أديداس” عليه وسيكون توقيعه بمثابة دفعة لهم.

وتبلغ القيمة التسويقية لستيرلينج 128 مليون يورو، مما يجعله أحد أغلى لاعبي العالم. وهي المشكلة التي تواجه مدريد مع تركيزه في تجميع الأموال لضم لاعبين مثل مبابي وهالاند.