رياضة | الأزمة كاملة.. حجم تبرعات تركي آل الشيخ خلال الرئاسة الشرفية للأهلي المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزمة كاملة.. حجم تبرعات تركي آل الشيخ خلال الرئاسة الشرفية للأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظل الأزمة السائدة في الوقت الراهن منذ اندلاعها في 2018 بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية والسعودية والإدارة الحالية للنادي الأهلي المصري والتي يترأسها محمود الخطيب بسبب خلافات حول الأمور الإدارية داخل النادي الأحمر والتي رأته الأخيرة إنه تدخل غير مبرر نتج عنه استقالة آل الشيخ والتي قبلها الأهلي مؤخراً بشطب اسمه من الرئاسة الشرفية والتي تعد الأولى تاريخياً برفع رئيس شرفي للنادي الأحمر.

ومنذ ذلك الحين في السابع والعشرين من مايو لسنة 2018 طلبت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة الخطيب وفي حقبة المهندس خالد العزيز وزير الرياضة آنذاك بتشكيل لجنة لحصر أموال آل الشيخ وبحث سبل قانونية تلك الأموال.

وكان آل الشيخ قال حين الأزمة : "لو كنت أبحث عن الشو لأعلنت منذ البداية عن حجم دعمي للأهلي المصري الذي تجاوز 260 مليون جنيه في فترة 5 أشهر شرفت فيها بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وتلقى الأهلي المصري خطابًا من لجنة الحصر التابعة لمديرية الشباب والرياضة تقريرًا بنتائج الفحص ، حيث كشف بيان اللجنة عن حصول النادي الأهلي على تبرعات وصلت إلى 119.2 مليون جنيه عما يقرب من 4.9 مليون دولار ومبلغ 7 ملايين ريال سعودي من تركي أل الشيخ وأخرين ولكن دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية من أجل قبول تلك التبرعات.

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وأبدت الجهة الإدارية المختصة حسب رأيها البيان بمنح الموافقة اللاحقة على طلب النادي، حيث تعتبر الموافقة كالأذن السابق، وعلى اعتبار أن السلطة المختصة هي المصدرة لقرار اللائحة المالية للأندية الرياضية، فهي تمتلك حق.

وعلى خلفية الأزمة السابقة بين المستشار آل الشيخ وأحد اعضاء النادي الأهلي نتج عنها سجالات وشد وجذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما حدث من تراشق إعلامي، عاود آل الشيخ بطلب الاستقالة مجدداً، مما جعل إدارة الأهلي تقيم إجتماعاً طارئاً لتقييم الوضع نتج عنه رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية، بجانب بعض القرارات الأخرى والتي خصتها بالاسم للاعب حسام عاشورة برفع المميزات التي منحها النادي للاعب.

وبحث الخطيب منذ يومين مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري الحالي حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقا لما ورد بقرار مجلس إدارة النادي.

وعلى ذلك ستتخذ وزارة الرياضة المصرية كافة الإجراءات القانونية من كافة الجوانب على أن يتم ذلك من خلال اجتماع يجري بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي لبحث هذا الأمر وفقا للوائح والقوانين.

وخرج تركي آل الشيخ مؤخراً ليعرب عن امتنانه لشعب مصر معلنا عن التبرع بكامل الأموال التي دفعها للنادي الأهلي إلى صندوق تحيا مصر.