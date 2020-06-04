شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على دييجو كوستا بالسجن 6 أشهر بسبب التهرب الضريبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الإسباني دييجو كوستا لاعب أتليتكو مدريد، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر على خلفية قرار المحكمة بعدما أدين في تهمة التهرب الضريبي.
وجاءت قرار المحكمة بالسجن لمدة 6 أشهر على دييجو كوستا بعد اتهامه بالتهرب الضريبي خلال الموسم الذي انتقل فيه من صفوف أتليتكو مدريد الإسباني إلى تشيلسي الإنجليزي التي بلغت قيمتها 14.4 ألف يورو في عام 2014.
ومن المقرر أن يدفع دييجو كوستا غرامة إضافية بقيمة 36.5 ألف يورو لتجنب دخول السجن إلى جانب 507.2 يورو وهي الغرامة التي نص عليها الحكم بالسجن.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
28,615
-
تعافي
7,350
-
وفيات
1,088
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم على دييجو كوستا بالسجن 6 أشهر بسبب التهرب الضريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.