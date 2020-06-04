شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على دييجو كوستا بالسجن 6 أشهر بسبب التهرب الضريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الإسباني دييجو كوستا لاعب أتليتكو مدريد، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر على خلفية قرار المحكمة بعدما أدين في تهمة التهرب الضريبي.

وجاءت قرار المحكمة بالسجن لمدة 6 أشهر على دييجو كوستا بعد اتهامه بالتهرب الضريبي خلال الموسم الذي انتقل فيه من صفوف أتليتكو مدريد الإسباني إلى تشيلسي الإنجليزي التي بلغت قيمتها 14.4 ألف يورو في عام 2014.

ومن المقرر أن يدفع دييجو كوستا غرامة إضافية بقيمة 36.5 ألف يورو لتجنب دخول السجن إلى جانب 507.2 يورو وهي الغرامة التي نص عليها الحكم بالسجن.