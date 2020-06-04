شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر: صلاح ومحرز سفراء العرب في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رابح ماجر، نجم الكرة الجزائرية ونادي بورتو البرتغالي الأسبق، إن محمد صلاح ورياض محرز سفراء العرب في أوروبا، مشيرًا إلى أن تجربتهما رائعة ومعهم أشرف حكيمي.

وأضاف ماجر، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "رياض محرز في مانشستر سيتي يقوم بعمل كبير ويمثل الجزائر والعرب وتجربته رائعة بجانب محمد صلاح وما يقدمه مع ليفربول، وأشرف حكيمي نفس الشىء".

وحول غياب اللاعبين الجزائريين عن الدوري المصري، أجاب: "الكرة الجزائرية تقدم لاعبين مميزين ويمتلكون قدرات كبيرة تؤهلهم للاحتراف الأوروبي في المقام الأول، وهذا يعود بالفائدة على المنتخب الوطني الجزائري وكذلك الكرة العربية".

وتابع: "الاهتمام بلاعبي شمال إفريقيا من قبل الأندية الأوروبية، أصبح بشكل ملفت لعلمهم أن عقلية اللاعبين تغيرت وأن هدفهم الأول الوصول للعالمية".

وشدد: "غياب النجوم الكبار عن إدارة الاتحاد الإفريقي أمر محزن، لأن الكرة لمن خدمها، في كل الأوقات أنتظر ترشح أحدًا من جيلي أو الأجيال التي سبقتني ومن بعدنا أيضًا، هؤلاء هم قادة القارة".

وتطرق، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة نادي بورتو، للحديث عن فوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر، قائلًا: "منتخبنا فاز بالأداء والنتيجة، لكن بكل صراحة لم نتتظر التألق بهذه الطريقة".

وأردف: "البطولة كانت تلعب في مصر والفراعنة أقوياء ورشحناهم للتتويج باللقب، ولكن ظهرو بمستوى متواضع جدًا وكانت مفاجأة كبيرة".

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وأتم: "الاستقرار الفني والروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبين أبرز عوامل فوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا".